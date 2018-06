Polícia e manifestantes se enfrentam na Turquia em protesto pela morte de um adolescente

O primeiro-ministro da Turquia, Tayyip Erdogan, critica os manifestantes e os acusa de instaurar o caos para influenciar nas eleições deste mês no país. Na noite da quarta-feira 12, um homem foi morto por um tiro em Istambul e um policial sofreu um ataque cardíaco fatal no leste do país.

A polícia entrou em confronto com manifestantes em várias cidades turcas, enquanto era enterrado o corpo de um adolescente ferido nos protestos de junho. A morte dele nesta semana, depois de nove meses em coma, provocou uma nova onda de distúrbios.

Veja imagens dos protestos:

)