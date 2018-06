Polícia italiana encontra carta de Cristóvão Colombo que havia sido roubada

ROMA – A polícia da Itália encontrou uma carta escrita por Cristóvão Colombo em 1493 na qual anunciava o descobrimento do “Novo Mundo”. A peça havia sido roubada em Florença e vendida nos EUA, informou nesta quarta-feira, 18, a imprensa local.

A carta foi recuperada graças ao trabalho da Unidade dos Carabineiros para a Tutela do Patrimônio Cultural (TPC).

Datada de 1493, a carta é considerada um tesouro de excepcional valor histórico e de arquivo.

Os detalhes da operação serão explicados ainda nesta quarta-feira em Roma, em uma entrevista coletiva que contará com a participação do ministro de Cultura italiano, Dario Franceschini, e do embaixador dos EUA na Itália, John R. Phillips. /EFE