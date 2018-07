Político britânico teria alterado a própria biografia no Wikipédia

Da BBC Brasil

Shapps já se envolveu em polêmicas com Twitter e Google

LONDRES – O membro do Parlamento britânico Grant Shapps foi acusado neste domingo, 9, de alterar sua biografia na Wikipédia de forma anônima. O novo presidente do Partido Conservador britânico teria editado dados na enciclopédia online sem revelar a sua identidade, violando o código de conduta da Wikipédia.



Segundo investigação do jornal dominical The Observer, Shapps editou referências a seu desempenho na escola, suas controvérsias no mundo político e a identidade dos doadores seu escritório particular. O jornal diz que Shapps excluiu um importante resultado em um exame de escola, conhecido no Reino Unido como O-Level.

O ex-ministro de Habitação também teria removido os nomes dos doadores de seu escritório particular, tudo sem revelar a identidade. Shapps justifica que a informação era “politicamente tendenciosa” e que o “conteúdo deve ser verificável”.

Anteriormente, Shapps foi acusado de alterar o número de seguidores no Twitter e o Google colocou algumas das páginas do político em sua lista negra. A Wikipedia é uma enciclopédia livre na qual os usuários geram o conteúdo, que é submetido a uma edição especialistas rigorosos.