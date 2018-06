Ponto a ponto: mudanças na política colombiana

Veja os pontos que podem ser alterados pelo projeto de reforma política apresentado pelo presidente Juan Manuel Santos na Colômbia:

Reeleição

Fim da reeleição para os altos cargos do Executivo. A medida, que não é tradicional na Colômbia, voltou a valer com o ex-presidente Álvaro Uribe, que governou por dois mandatos. Santos, que conquistou um segundo mandato em junho, diz que o fim da reeleição pode “fortalecer a democracia” do país

Processo de paz

Reforma política do presidente Santos assegura a participação política de ex-guerrilheiros que depuserem as armas. A medida já foi acertada em uma negociação entre o governo e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e considerada constitucional por uma Corte

Senado

As mudanças asseguram que o candidato derrotado na eleição presidencial tenha direito a uma cadeira no Senado

Representatividade

Ainda sobre a eleição para o Senado, a reforma política quer garantir que regiões atualmente sem direito a um senador tenham representatividade na Casa. O objetivo da mudança é beneficiar, especialmente, os departamentos mais afetados pelo conflito armado

Voto obrigatório

Santos, que inicialmente queria estabelecer o voto obrigatório apenas como um teste, recuou e deixou a decisão para os congressistas diante da resistência à proposta por parte de algumas siglas da oposição