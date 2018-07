Premiê israelense envia carta a vítimas de ataques

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, enviou uma carta nesta segunda-feira, 17, às centenas de famílias vítimas de ataques terroristas planejados ou realizados pelos palestinos que serão soltos no acordo em troca de Gilad Shalit.

Na carta, Netanyahu, cujo irmão Yonathan morreu em uma operação de resgate em Entebe, Uganda, escreveu que entende as famílias mas que se sentiu “obrigado a trazer de volta para casa o soldado (Shalit), enviado para proteger Israel”.

Shalit servia no Exército em 2006 quando foi capturado na fronteira com a Faixa de Gaza pelo Hamas. O acordo prevê a libertação de um total de 1.027 palestinos detidos em Israel em troca do miitar. A troca será feita em duas etapas – a primeira deve ocorrer na terça-feira, com a libertação de 477 palestinos.

Shalit deverá ser solto em seguida, inicialmente para o Egito e de lá para Israel. A segunda fase deve ocorrer dentro de dois meses. Nesta segunda-feira, a Suprema Corte de Israel discute o pedido de famílias para não libertar os palestinos. É bastante improvável, segundo a imprensa israelense, que a Justiça interfira em favor das famílias, alegando que essa é uma questão política e de segurança.

Leia a seguir a íntegra da carta de Netanyahu.

Queridas famílias,

Escrevo a vocês com o coração pesado. Eu entendo e conheço sua dor. Pertenço a uma fmília enlutada pelo terrorismo. Meu irmão foi morto na operação para resgatar reféns em Entebe.

Eu sei que você tem um coração pesado, e que suas feridas se abriram de novo nestes últimos dias, que seus pensamentos não estão tranquilos. Numerosas dúvidas me acompanharam ao longo das negociações sobre o acordo para trazer de volta o soldado sequestrado Gilad Shalit. Vocês sempre estiveram em meus pensamentos.

A decisão sobre a libertação de Gilad Shalit foi uma das mais difíceis que eu já tomei. É difícil para mim, pelas mesmas razões que é difícil para você, queridas famílias. Na decisão de trazer Gilad para casa, fui confrontado com a responsabilidade de primeiro-ministro de Israel de trazer para casa cada soldado que é enviado para proteger nossos cidadãos. Eu também, quando lutei em nome do Estado de Israel, soube sempre: o Estado de Israel não abandona seus soldados e cidadãos.

Diante do forte desejo de trazer para casa um soldado capturado estava a necessidade de limitar o alto preço que o Estado de Israel teria que pagar pelo rapto de Gilad Shalit, cinco anos atrás. Eu sei que o preço é muito pesado para vocês. Entendo a dificuldade de encarar que as pessoas vis que perpetraram os crimes terríveis contra seus entes queridos não vão pagar o preço total que eles merecem.

Durante esses momentos, espero que vocês encontrem consolo e saibam que eu e toda a nação de Israel abraçamos e compartilhamos sua dor. Seus entes queridos estarão para sempre no meu coração.

Benjamin Netanyahu