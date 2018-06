Presépios em espaços públicos causam polêmica na França

PARIS – A montagem de presépios em lugares públicos tem causado protestos na França, que, apesar da tradição católica, tem condição de Estado laico e, portanto, prevê a ausência de manifestações religiosas na constituição.

Na semana passada, um tribunal determinou a retirada de um presépio da sede do Conselho geral do departamento de Vendée. Mas, ao mesmo tempo, foi liberado o resultado de uma pesquisa revelando que 71% dos franceses são favoráveis a essas representações em locais públicos.

Autoridades de Vandée contam com a apelação da decisão no Supremo porque consideram que a instalação “não desrespeita o princípio de laicismo”, mas corresponde a uma “tradição popular francesa milenar”.

O porta-voz da igreja católica francesa, Bernard Podvin, declarou que os presépios, mais do que uma representação religiosa, têm um “aspecto afetivo” para a população.

O artigo 28 da lei de 1905, que separa igreja e Estado, é taxativo. “Fica proibido exibir qualquer sinal ou emblema religioso em monumentos ou locais públicos, com exceção dos que servem ao culto, como terrenos de sepultura, cemitérios, memoriais, museus e exposições”.

O caso se repete em muitas outras cidades, de todas as vertentes políticas, que por um lado recebem apoio para manterem os presépios e por outro, críticas e protestos de cidadãos que são contra esse tipo de manifestação religiosa em locais públicos.

Diante do conflito, ações extremistas começam a acontecer, como a queima de um presépio em um pequeno povoado ao leste da França e manifestações contra a prefeitura de Béziers, no sul do país.

O prefeito da região, Robert Ménard, ex-diretor geral da organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF), aumentou a polêmica ao colocar um presépio em frente à prefeitura e se recusar a retirá-lo diante dos pedidos de um grupo de moradores, que alegou que a manifestação feria a lei de 1905.

Exibindo seu presépio orgulhosamente para a imprensa, o prefeito ironizou: “Jesus e Nossa Senhora chegaram a um acordo sobre esquerda e direita. Mas, ao contrário do que aconteceu há 2 mil anos, dessa vez não serão expulsos”.

O primeiro-ministro, Manuel Valls, e a porta-voz da conservadora UMP, Nathalie Kosciusko-Morizet, primeiro partido da oposição, reagiram de forma prudente e se limitaram a pedir para que não haja mais controvérsias.

Para abranger mais religiões, o prefeito promoveu a celebração de uma festa judaica, o Hanuká, também na prefeitura. Mas sua atitude foi interpretada como um atentado ao laicismo. /EFE