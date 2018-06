Presidente de Botsuana leva ‘arranhão’ de guepardo no rosto

NAIRÓBI – Durante uma visita às instalações do exército, realizada na última semana, o presidente de Botsuana, Ian Khama, levou um “arranhão” de um guepardo e, por isso, precisou levar dois pontos no rosto.

Citado pelo jornal local Sunday Standard nesta segunda-feira, 29, o porta-voz do governo botsuano, Jeff Ramsay, afirmou que o episódio foi um “raro acidente, mas não um ataque”, ressaltando que o felino teve um impulso nervoso.

O incidente, que ocorreu no momento em que os criadores alimentavam o animal em sua jaula, surpreendeu tanto Khama, que olhava para baixo no momento, como sua equipe de guarda-costas. De acordo com Ramsay, o guepardo deu um salto em direção a Khama, que estava próximo ao animal, e o arranhou no rosto.

Após ter minimizado a importância dos ferimentos do presidente botsuano, o porta-voz do governo ressaltou que Khama não esteve em perigo em nenhum momento e que nem chegou a ser hospitalizado.

O episódio citado ocorreu na última semana, embora o Executivo de Gaberone só tenha confirmado hoje por considerar “um incidente menor”. / EFE