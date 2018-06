Presidente do Turcomenistão presenteia Putin por seu aniversário com um filhotinho de cachorro

BERLIM – O presidente russo, Vladimir Putin, comemorou seu 65.º aniversário recentemente e recebeu um presente muito especial do líder do Turcomenistão, Gurbanguly Berdimuhamedov: um filhotinho da raça pastor-da-ásia-central.

Esse tipo de presente não é muito comum entre líderes de Estado, mas já aconteceu algumas vezes. A China, por exemplo, é conhecida por praticar o que as pessoas chamam de “diplomacia do panda”, ao enviar pandas indígenas gigantes a outros países como um símbolo de relações diplomáticas próximas.

O ex-presidente da França François Hollande recebeu um camelo de autoridades do Mali em 2013 como uma forma de agradecimento às tropas francesas enviadas para intervir contra os militantes do grupo jihadista Estado Islâmico (EI). Segundo informações da agência de notícias Associated Press, o animal não pareceu gostar muito de Hollande e foi deixado sob os cuidados de uma família. Aparentemente, ela não entendeu sua missão e acabou sacrificando o animal e fazendo dele um ensopado.

Em 2005, o ex-presidente americano George W. Bush ganhou um filhote de pastor de dois meses do então líder da Bulgária, Georgi Parvanov. O valor do animal era estimado em US$ 430 na época. Já a chanceler alemã, Angela Merkel, foi presenteada com uma galinha da sorte durante uma visita em 2007 à Libéria.

No ano de 2010, Putin recebeu um filhote de pastor de apenas 10 semanas de vida do primeiro-ministro da Bulgária, Boyko Borisov.

A rainha Elizabeth II já foi presenteada com animais várias vezes ao longo do seu reinado. Uma exposição recente realizada pelo Palácio de Buckingham listou todos eles: diversos cavalos; dois cisnes do Canadá; dois hipopótamos da Libéria; quatro cacatuas, dois wallabies (semelhantes a cangurus) e uma ave do Zoológico Taronga, em Sydney; e até mesmo um bicho-preguiça e duas onças do Brasil. / AP