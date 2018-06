Presidente do Uruguai ganha guitarra do Aerosmith

[galeria id=7890]

Conhecido como “o presidente mais pobre do mundo”, por seu estilo de vida austero, o uruguaio José Mujica chamou a atenção durante a sessão de debates da Assembleia-Geral da ONU por um discurso bastante elogiado e crítico ao materialismo da sociedade contemporânea. Além disso, as leis impulsionadas por seu governo que legalizaram o aborto, o casamento entre homossexuais e caminham para regular via Estado o consumo de maconha o tornaram conhecido no mundo todo.

Tamanha fama fez com que a banda de hard rock americana Aerosmith lhe fizesse uma visita durante sua turnê pela América Latina. O vocalista Steven Tyler presenteou “Pepe” com uma belíssima guitarra Gibson Les Paul branca autografada por todos os membros da banda.

Após o encontro, o líder da banda, Steven Tyler, elogiou o presidente uruguaio. “Ele vive da maneira que prega, doa seu salário aos pobres, constrói casas para o povo e briga pela liberdade. É um exemplo poderoso”, disse o autor de clássicos como Livin on the Edge e Walk this Way. “Achamos que é um dos melhores presidentes da América.”

O vocalista também elogiou o debate que Mujica promove para que o Parlamento uruguaio legalize a produção e a venda de maconha. “Achamos que esse pequeno país está em uma boa direção”, assegurou.

Tyler disse ainda que considera Mujica “um lutador pela liberdade”, uma característica que seu grupo compartilha em muitos aspectos por meio da música. O Aerosmith se apresentou na noite de ontem no histórico Estádio Centenário, em Montevidéu. / EFE

Assista a trechos do show da banda no Uruguai