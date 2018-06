Primeira selfie de Kim é divulgada pelo chanceler de Cingapura

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, fez um passeio surpresa noturno (horário local) nesta segunda-feira, 11, por algumas das atrações de Cingapura, enquanto se prepara para a cúpula histórica com Donald Trump, e posou para uma selfie.

O ministro das Relações Exteriores de Cingapura, Vivian Balakrishnan, aproveitou o momento para tirar selfies ao lado de Kim. A foto postada online por Balakrishnan enquanto o grupo percorria a orla da cidade-Estado é a primeira imagem pública desse tipo do líder norte-coreano.

Cercado por seus seguranças, Kim caminhou por diversos pontos e fotografou muitas atrações. Segundo a rede CNN, seu destino parecia ser o hotel de luxo Marina Bay Sands, com 55 andares e uma área de entretenimento com piscina de borda infinita e um restaurante e bar no terraço.

A fotografia postada por Balakrishnan mostra o líder norte-coreano e ele ao lado do ministro da Educação de Cingapura, Ong Ye Kung. Todos estão sorrindo e a postagem tem as hashtags #jalanjalan e #guesswhere?. “Jalan-jalan” significa “dar um passeio”. / AFP