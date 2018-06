Primeiro cartaz com foto de Obama aparece em restaurante de Havana

HAVANA – A três dias da visita de Barack Obama, um primeiro cartaz com uma fotografia do presidente dos EUA surgiu, na quinta-feira, em Havana Velha, área turística dominada pela iconografia revolucionária de Che Guevara e de outros dirigentes comunistas.

Os cubanos estão acostumados a conviver com cartazes de Che e do líder Fidel Castro, seu irmão e atual presidente, Raúl Castro, ou do herói nacional José Martí. Um empresário de um restaurante privado alterou essa paisagem com a imagem de Obama ao lado de Raúl, com as bandeiras americana e cubana ao fundo.

Miguel Ángel Morales, proprietário do restaurante La Moneda Cubana, perto da Catedral de Havana, classificou a visita de “grande passo” no processo de reconciliação. Este será o primeiro lugar visitado por Obama no domingo.

“Pelo que eu sei, nunca houve um retrato de um presidente americano antes”, disse Morales, de 41 anos. “Em nosso restaurante, tivemos a bandeira dos EUA do lado de dentro durante cinco anos, mas também é a primeira vez que nós a mostramos do lado de fora” (na varanda), acrescentou.

Morales acredita que as autoridades não vão lhe pedir que retire a imagem. “Vamos ver o que acontece. Quanto mais publicidade, melhor para mim. E será difícil para eles fazerem qualquer coisa contra nós”, completou. /AFP