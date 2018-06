Principais diferenças entre candidatos que disputarão primárias da direita na França

PARIS – O ex-primeiro-ministro da França, François Fillon, venceu o primeiro turno das primárias da direita francesa para escolher o candidato do Partido Republicano (Les Républicains) para as eleições presidenciais de abril e maio de 2017. A votação, que mobilizou mais de 4 milhões de franceses, também marcou a estrondosa derrota do ex-presidente Nicolas Sarkozy, que acabou em terceiro lugar, fora do segundo turno, que será disputado no próximo domingo. Em segundo lugar, ficou o ex-primeiro-ministro e ex-ministro das Relações Exteriores Alain Juppé.

Apesar de tanto Fillon quanto Juppé propõem medidas como cortes drásticos e fim da jornada de 35 horas. Mesmo concordando nos projetos econômicos liberais, eles se diferem em temas como política exterior e sociedade. Veja abaixo o que cada um propõe. / AFP e ASSOCIATED PRESS