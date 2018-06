Príncipe George começa a frequentar a escola

O Palácio de Kensington divulgou nesta quarta-feira, 6, foto do príncipe George no seu primeiro dia no berçário Westacre Montessori, em Norfolk. O herdeiro, terceiro na lista de sucessão do trono britânico, deu assim o primeiro passo para sua formação educacional.

O príncipe William e sua mulher, Kate, marcaram a ocasião divulgando duas fotografias de George, de 2 anos e 6 meses de idade, do lado de fora do prédio do berçário.

O casal real já havia anunciado que o herdeiro frequentaria a Westacre Montessori, localizada em Norfolk, cidade a 180 km ao norte de Londres. A escola informou que ele receberá o mesmo tratamento dado às outras crianças.