Príncipe George rouba a cena durante homenagem à rainha Elizabeth II

LONDRES – O príncipe George, filho mais velho do príncipe William e da duquesa de Cambridge, Kate Middleton, roubou a maioria das olhares na sacada do palácio de Buckingham neste sábado 13, de onde a família real britânica assistiu a uma exibição aérea ao término de um desfile militar em homenagem à rainha Elizabeth II.

George, com quase dois anos, terceiro na linha de sucessão ao trono britânico, apareceu pela primeira vez junto com seus pais na tradicional celebração do aniversário oficial da soberana.

O menino estava vestido com um conjuntinho azul celeste, semelhante a que o príncipe William usou em 1984, quando apareceu pela primeira vez na sacada do palácio nos braços de Charles. William vestia hoje o uniforme militar de gala, o mesmo que seu pai há 31 anos.

No desfile para comemorar o 89.º aniversário de Elizabeth II, Kate apareceu apareceu em um ato público pela primeira vez após dar à luz em 2 de maio ao seu segundo filho, a princesa Charlotte.

A família real britânica completa participou dos festejos para comemorar o aniversário para tentar aproveitar o bom tempo habitual no mês de junho. O desfile teve uma exibição dos aviões Rede Arrows, a esquadrilha acrobática do Real Força Aérea britânica (RAF).

Antes do espetáculo aéreo, mais de mil soldados marcharam pelo centro da capital britânica perante o olhar de milhares de pessoas. O príncipe Charles, coronel do Regimento dos Guardas Galeses da Guarda Real, e seu filho William, coronel dos Guardas Irlandeses, fizeram o trajeto a cavalo e o resto da família desfilou em um carro.

A rainha, vestida com um traje claro e chapéu, estava acompanhada por seu marido, o duque de Edimburgo, também vestido com uniforme militar de gala. /EFE