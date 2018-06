Príncipe Harry visita parque de preservação da vida selvagem e tira foto com rinocerontes

JOANESBURGO – O príncipe Harry está viajando pelo sul da África e fez uma parada em um parque de preservação da vida selvagem, onde caçadores têm matado rinocerontes em um número recorde.

Os funcionários do Kruger National Park mostraram a Harry o seu trabalho de preservação, incluindo os esforços para acabar com a matança desses animais. Ao final do passeio, o membro da família real tirou uma foto com dois rinocerontes e membros do grupo Khulula Care For Wild, que luta para preservar a vida desses bichos.

No dia 19 de junho, o Palácio de Kensington disse que o príncipe havia encerrado sua carreira no Exército e que passaria três meses participando de projetos que visam a preservação das espécies na Namíbia, África do Sul, Tanzânia e Botsuana.

Dentre as atividades praticadas por Harry está a participação em “um time de guardas que respondem às denúncias de ataques de caçadores a elefantes e rinocerontes”, disse o Palácio.

Lar da maior parte dos rinocerontes do mundo, a África do Sul denunciou no ano passado 1.215 caças a esses animais em meio ao aumento da procura pelos seus chifres em países da Ásia, como o Vietnã. Algumas pessoas acreditam que eles trazem benefícios medicinais, mas ainda não há uma comprovação científica. /ASSOCIATED PRESS