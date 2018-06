Príncipe William e Kate registram nascimento da princesa Charlotte no cartório

LONDRES – O casal real príncipe William e Kate Middleton registraram formalmente nesta terça-feira, 5, o nascimento da princesa Charlotte Elizabeth Diana em Londres. A princesa nasceu no sábado 2 e é a quarta na linha de sucessão ao trono, atrás do irmão, príncipe George, do pai e do avô, príncipe Charles.

O documento de registro da bebê real, assinado pelo príncipe William, foi exibido no Twitter do Palácio de Kensington, residência oficial da família. O duque de Cambridge assinou o documento no próprio palácio com a presença de um secretário do cartório de Westminster.

Visita. A rainha Elizabeth II e seu marido, o duque de Edimburgo, visitaram nesta terça o palácio de Kensington, em Londres, para conhecer a nova bisneta.

Nos últimos dias, Charles e a mulher, Camilla, e os pais de Kate, Michael e Carole Middleton, também visitaram o palácio de Kensington para conhecer Charlotte.

No terceiro dia de vida, a princesa recebeu presentes de todas partes do mundo, como uma manta de lã bordada enviada pelo primeiro-ministro australiano, Tony Abbott, e um vestido rosa com a frase “De Israel com amor”, do presidente israelense, Reuven Rivlin. /EFE