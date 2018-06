Príncipe William e estilista Ralph Lauren inauguram centro de combate ao câncer

LONDRES – O príncipe William se encontrou na terça-feira com o estilista americano Ralph Lauren na abertura de um centro de combate ao câncer de mama no Royal Marsden Hospital de Londres.

O Ralph Lauren Centre recebeu o nome do estilista americano por agradecimento a sua doação ao hospital, apesar de o valor não ter sido revelado.

Ao lado de William, o estilista falou de sua amizade com a princesa Diana, com quem se comprometeu a ajudar os hospitais de Londres, e que agora continuará ajudando junto com o príncipe. /AFP e ANSA