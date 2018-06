Príncipe William fala da experiência de ser pai em 1.ª entrevista após nascimento do filho

LONDRES – O príncipe William falou sobre o filho, George, em sua primeira entrevista desde o nascimento do bebê. Em entrevista para a rede CNN, exibida nesta segunda-feira, 19, William disse que o futuro herdeiro não dorme bem e precisa ter a fralda trocada várias vezes.

George Alexander Louis nasceu dia 22 de julho, com 3,8 kg, e será o terceiro na linha de sucessão ao trono britânico. Um frenesi da mídia global mostrou a popularidade internacional de seus pais e a contínua fascinação pela família real britânica.

O príncipe William afirmou que George está crescendo rapidamente e o descreveu como “um pequeno guerreiro” que mantém ele e Kate (Middleton, duquesa de Cambridge) acordados à noite. “Ele é um pouquinho inquieto. Me lembra o meu irmão (príncipe Harry) ou eu quando era mais jovem, não tenho certeza”, disse, com um sorriso.

“Ele está muito bem no momento. Ele gosta de manter sua fralda limpa. Ele se contorce bastante e não quer dormir, o que é um problema”.

Saudações do público e uma multidão de flashes de câmeras receberam William e Kate quando eles mostraram rapidamente seu primeiro e único filho recém-nascido, ao deixarem um hospital londrino no dia seguinte ao nascimento. O casal deve divulgar outra foto do príncipe em breve.

William disse que a experiência de ser pai está sendo impressionante. “Acho que eu estava tão eufórico com George, assim como Catherine, que realmente ficamos felizes em exibi-lo para quem quisesse vê-lo”, disse. “Como todo novo pai sabe, você fica simplesmente feliz demais em exibir seu filho e proclamar que ele é o mais bonito ou o mais tudo.”

Kate estava fazendo “um trabalho fantástico”, disse William, ao admitir que a paternidade mudou sua visão da vida. “Acho que as últimas poucas semanas foram para mim uma experiência simplesmente muito diferente, algo que nunca pensei que iria sentir sozinho”, disse.

O casal real vivia em uma parte remota do País de Gales, onde William trabalha como piloto de helicóptero de resgate, mas desde o nascimento estão com os pais de Kate. Depois vão se mudar para o Palácio de Kensington, no centro de Londres, no final deste ano./ REUTERS

Assista ao vídeo da entrevista de William para a CNN: