Príncipes William e Harry visitam estúdio de gravação de Star Wars: Episódio VIII

LONDRES – Os príncipes William e Harry visitaram nesta terça-feira, 19, o famoso Pinewood Studios – um dos maiores estúdios cinematográficos britânicos -, onde está sendo filmado o oitavo episódio de Star Wars, que será lançado em 2017.

Os príncipes foram acompanhados na maior da visita pela atriz Daisy Ridley, intérprete de Rey no sétimo filme da franquia, que mostrou para eles as máscaras, sabres de luz e outros itens usados no set do longa de ficção científica.

Nas fotos divulgadas nas contas oficiais do Palácio de Kensington nas redes sociais, é possível ver os dois irmãos fingindo que se enfrentam com os sabres, Chewbacca abraçando Harry e William observando de perto o robozinho BB-8.

Os dois também foram recepcionados pelos atores Mark Hamill (Luke Skywalker) e John Boyega (Finn), bem como pelo diretor do ‘Episódio VIII’, Rian Johnson

“Os príncipe William e Harry visitaram Pinewood para reconhecer a ‘riqueza do talento criativo britânico'”, diz uma das mensagens publicadas pelo Palácio de Kensigton no Twitter junto de uma das imagens.

Don't forget BB-8 - The Duke and Prince Harry say hi to the @starwars cast!https://t.co/9ibP96L2vS — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 19 de abril de 2016

Em Pinewood Studios foram filmados vários filmes britânicos de sucesso, como os da série Harry Potter e do espião James Bond. Star Wars: Episódio VIII tem estreia marcada para 15 de dezembro de 2017.