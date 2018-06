Protestos contra reformas de Peña Nieto no México

O presidente do México, Enrique Peña Nieto (Partido Revolucionário Institucional – PRI) , assumiu o cargo em dezembro de 2012 e logo assinou, junto com outras forças políticas do país, o Pacto pelo México, um acordo nacional que prevê diversas reformas: educacional, das telecomunicações, energética e fiscal – as duas últimas previstas para o segundo semestre deste ano. No entanto, o governo tem enfrentado diversos protestos contra algumas das reformas.

Assista aos vídeos de alguns protestos e da oposição ao acordo assinado em dezembro:

A oposição ao Pacto pelo México:

Protesto de professores contra a reforma educacional:

Protesto de trabalhadores contra a reforma trabalhista: