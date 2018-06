Provocação de hackers chilenos irrita governo da Bolívia

A invasão da página da Marinha Boliviana na internet por hackers chilenos ganhou novos contornos ontem. O vice-presidente Alvaro Garcia Linera exigiu que os responsáveis por escrever a mensagem “Nunca terão mar” – em referência à disputa marítima entre Bolívia e Chile – na página sejam identificados.

“Me incomoda que isso tenha acontecido e temos de encontrar os responsáveis”, disse o vice-presidente, que governa o país enquanto o presidente Evo Morales participa do encontro da Comunidade dos Estados da América Latina e do Caribe (Celac) na Costa Rica.

A Bolívia tenta na ONU obter uma saída para o Oceano Pacífico, que lhe foi tomada pelo Chile em uma guerra ainda no século 19.