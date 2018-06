Putin inaugura ‘Disneyland militar’, parque temático para inspiração patriótica

Na terça-feira, 16, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, inaugurou na cidade de Kubinka – a cerca de uma hora de carro da capital Moscou -, o Parque Patriótico, uma atração para turistas e famílias russas que se interessam pela temática militar.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, para almoçar, estão disponíveis as mesmas rações usadas pelo Exército para alimentar os soldados durante as missões. Entre as opções de souvenirs, a maior parte é de itens que remetem ao próprio Putin. E, ao invés de montanhas-russas, os visitantes podem se divertir com lançadores de granadas e escalando armamentos pesado, como tanques.

Nas palavras do presidente, o parque temático será “um importante elemento no sistema de trabalho militar-patriótico com os jovens do país”. Putin também usou o evento como uma oportunidade para anunciar a adição de 40 mísseis com capacidade intercontinental ao arsenal nuclear da Rússia, o que acontecerá ainda neste ano.

Além de ser uma espécie de “Disneyland militar”, o Parque Patriótico também abriga estruturas para receber convenções e exibições. Na terça-feira, o líder russo inaugurou a “Army 2015”, exposição militar russa na qual são demonstrados os mais modernos equipamentos militares do país. Delegações de dezenas de países estão na cidade para participar do evento.

Entre outra coisas, o presidente aproveitou o discurso de abertura do evento para revelar que os militares russos estão desenvolvendo novos equipamentos militares “que não equivalentes no mundo”.

Quando o parque em Kubinka estiver funcionando em sua capacidade total – a previsão é que as obras sejam concluídas em 2017 -, terá capacidade para receber dezenas de milhares de visitantes por dia. Está no projeto da atração a recriação das mais famosas vitórias na história militar da Rússia e da União Soviética, além da exibição constante de equipamentos militares e de treinamentos e cursos de aprimoramento.

Hotéis e centros de entretenimento também serão inaugurados na região, o que permitirá que famílias passem vários dias, incluindo feriados, na atração de acordo com os materiais promocionais do parque entregues na terça-feira.

De acordo com o jornal Kommersant, a atração terá um custo total de construção estimado em 20 bilhões de rublos, equivalente a R$ 1,14 bilhão.