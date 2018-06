Qual significado da bandeira de sequestrador em Sidney?

Um dos primeiros atos do sequestrador do café de Sidney foi exibir uma bandeira preta com a inscrição islâmica conhecida como shahada. Embora grupos radicais como o Estado Islâmico e o Jabat al-Nusra tenha usado o símbolo nos últimos anos, especialistas no Islã hesitam em vincular diretamente a bandeira a esses militantes.

A inscrição na shahada diz: “Só Alá é Deus e Maomé é seu profeta”. Segundo o especialista da ONU em assuntos islâmicos Aftab Malik, é usada geralmente como uma afirmação da fé.

“Muitos grupos usam a shahada para demonstrar autoridade perante os fiéis sem acesso à educação formal”, disse ele ao jornal britânico The Guardian. ” Você pode comprar essa bandeira em qualquer lugar, não tem um significado político ou ideológico, apenas espiritual.”

A Shahada também é usada como bandeira da Arábia Saudita, mas com o fundo verde, a cor do Islã, e, segundo o analista, é uma maneira de legitimar a família real Saud e sua visão sobre a religião.