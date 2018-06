Quanto tempo Trump ficará sem escrever ataques pelo Twitter?

WASHINGTON – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está há alguns dias sem lançar algum ataque por meio do Twitter e a emissora americana CNN decidiu criar um cronômetro para contabilizar quanto tempo ele ficará sem postar esses ataques.

O cronômetro, que pode ser encontrado no site da rede de TV, superou nesta quinta-feira, 2, os quatro dias no relógio, que também contabiliza horas, minutos e segundos. “Vamos ver quanto tempo dura – literalmente”, escreveu a “CNN” sobre seu cronômetro.

Ao criar a contagem, a CNN destacou que Trump recebeu elogios de analistas e aliados políticos por mostrar um tom comedido e sóbrio durante o discurso da terça-feira à noite ao Congresso. A emissora ainda detalhou que Trump está sem fazer um ataque usando sua conta pessoal desde o domingo, quando falou sobre “notícias falsas” fomentadas pelos democratas e repercutidas pela imprensa sobre as supostas ligações dele e de sua equipe com a Rússia.

O fato é que Trump parece ter deixado de lado, pelo menos por enquanto, o costume de tuitar compulsivamente desde o início do dia, às vezes de madrugada, sobre os mais diversos temas e a partir de sua conta pessoal. Como presidente eleito desde novembro, Trump divulgava praticamente toda a agenda do dia com seus tweets matutinos.

O último tuíte da conta pessoal foi às 3 horas desta quinta-feira (5 horas em Brasília). Nele, Trump destaca os lucros registrados nos mercados desde sua eleição e diz que a confiança do consumidor nos EUA está em seu nível mais alto em 15 anos. /EFE