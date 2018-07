Quatro morrem em ataque na fronteira entre Israel e Egito

Texto atualizado às 10h32

TEL-AVIV – Três militantes e um soldado israelense morreram nesta sexta-feira, 21, durante uma tentativa de infiltração na fronteira com o Egito, disseram fontes de segurança do país árabe, segundo a AFP. Em um comunicado enviado a jornalistas, o Exército israelense disse que “uma investigação inicial indica que soldados foram atacados” por três pessoas tentando inflitrar-se no país na região de Har Harif. O comunicado não menciona a morte de militares, mas o jornal israelense Haaretz já confirmou a informação.

O local do incidente, segundo o Exército de Israel, fica em uma região na qual a construção de uma cerca não está concluída. “Reforços do Exército identificaram os três terroristas”, que foram mortos, de acordo com o comunicado. Segundo a Reuters, a porta-voz do Exército de Israel Avital Leibovich disse que “um grande ataque terrorista foi evitado”.

Esta foi a quarta tentativa de infiltração em pouco mais de um ano na região, reforçando a preocupação de Israel sobre a situação de segurança na península do Sinai desde a destituição do ex-presidente do Egito, Hosni Mubarak, em 2011.

