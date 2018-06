Quem é quem nas negociações com as Farc

Juan Manuel Santos: Presidente da Colômbia, foi ministro de Comércio Exterior durante o governo de Cesar Gaviria; em 1994 esteve envolvido nas negociações de paz com as Farc; em 2000 se tornou ministro da Economia e em 2006, ministro da Defesa, nomeado pelo então presidente Alvaro Uribe. Suprevisionou o bombardeio da base das Farc no Equador e o resgate da refém Ingrid Betancourt. Em 2010 foi eleito presidente da Colômbia e, em 2014 foi reeleito

Rodrigo Londoño-Echeverry, conhecido como Timochenko ou Timoleon Jimenez: líder máximo atual das Farc. Decidiu aceitar a proposta do presidente Santos para negociar um acordo de paz. Era médico de formação e entrou para a guerrilha em 1982

Luciano Marín Arango, conhecido como Iván Márquez: chefe negociador da guerrilha em Havana

Humberto de la Calle: foi vice-presidente durante o governo de Ernesto Samper