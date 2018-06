Raio X da Holanda

Os holandeses decidem nesta quarta-feira, 15, o futuro país em eleições parlamentares. Os mais de 10 mil centros de votação permanecerão abertos até às 21h locais (17h em Brasília), quando terá início a apuração.

O Partido da Liberdade (PVV), do ultradireitista Geert Wilders, ao lado do Partido Popular da Liberdade e Democracia (VVD), do primeiro-ministro Mark Rutte, concorrem como os maiores grupos nas pesquisas de intenção de voto. O Parlamento holandês tem 150 deputados e para governar, é necessário, no mínimo, 76 cadeiras.

Veja abaixo uma análise geral da Holanda.