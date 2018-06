Raúl Castro ganha música especial para sua despedida da presidência de Cuba

HAVANA – A despedida de Raúl Castro do cargo de presidente de Cuba tem uma música própria. A mídia estatal cubana está promovendo a canção “O Último Mambi”, um tributo a Castro que foi postado pelo renomado cantor Raúl Torres. O artista também escreveu um tributo a Fidel Castro, que foi amplamente tocado no país após a morte do líder revolucionário em novembro de 2016.

A nova música se dirige a Castro e diz “Agora você pode ser feliz/ confiante de que não será o último mambi/ confiante que haverá milhões de braços/ com seus machetes de prontidão”. Os mambis foram os rebeldes cubanos que utilizavam machetes e lutavam contra o domínio espanhol no século 19. Eles se tornaram ícones do nacionalismo cubano para os governos posteriores a sua luta, incluindo a administração comunista atual. / AP