Reações violentas às críticas ao Islã

FEVEREIRO DE 1989

O aiatolá Ruhollah Khomeini, o então líder supremo do Irã, condenou Salman Rushdie, autor de Os Versos Satânicos, à morte por blasfêmia contra o islã, forçando o escritor a viver clandestinamente. Outras pessoas também sofreram consequências, incluindo o tradutor japonês, que foi assassinado, e o italiano, esfaqueado.

JUNHO DE 1992

Farag Fouda, colunista da revista semanal egípcia October é assassinado por membro de um grupo extremista islâmico após se declarar abertamente contrário ao fundamentalismo religioso.

NOVEMBRO DE 2004

Theo van Gogh, produtor de TV holandês, é morto em Amsterdã por um holandês marroquino, que queria se vingar do que considerava um trabalho anti-islã feito pelo também apresentador televisivo. Van Gogh colaborou com Ayaan Hirsi Ali, um refugiado somali que se tornou um político holandês, em Submission: Part 1, curta-metragem no qual versículos do Alcorão são escritos nos corpos de mulheres nuas em protesto contra o tratamento que sofrem pelos homens. Depois da divulgação, Hirsi Ali recebeu proteção policial, enquanto Van Gogh recusou a escolta.

SETEMBRO DE 2005

A publicação de charges satirizando o profeta Maomé no jornal dinamarquês Jyllands-Posten inspira outros jornais, incluindo o Charlie Hebdo, a republicar os cartoons, o que leva cartunistas e outros considerados responsáveis a serem ameaçados de morte.

SETEMBRO DE 2006

Homens mascarados sequestram e decapitam Mohammed Taha Ahmed, editor-chefe do jornal sudanês Al Wifaq depois de ele publicar um artigo sobre o profeta Maomé que enfureceu islamistas.

SETEMBRO DE 2012

A Inocência dos Muçulmanos, curta divulgado em diversos sites na internet, leva a uma ondas de violentos protestos contra embaixadas americanas ao redor do mundo, e é considerado um ponto-chave para o ataque contra o consulado em Benghazi, na Líbia, que matou quatro americanos, incluindo o embaixador.