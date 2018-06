Rei da Arábia Saudita visita Indonésia com 460 toneladas de bagagem

JACARTA, INDONÉSIA – O rei Salman da Arábia Saudita iniciou nesta quarta-feira, 1º, a primeira visita de um monarca deste país à Indonésia em quase 50 anos, com uma comitiva de mil pessoas e 460 toneladas de bagagem.

A visita de Salman ao país muçulmano de maior população no mundo faz parte de uma viagem que começou na Malásia e prosseguirá por Japão, China e ilhas Maldivas.

Salman, acompanhado por seus principais ministros, foi recebido no aeroporto de Jacarta pelo presidente indonésio Joko Widodo.

Ao desembarcar do avião já era aguardado pelas limusines que sempre o acompanham em suas viagens e que eram parte das 460 toneladas de bagagem, em sua maioria enviadas diretamente à ilha de Bali, onde o rei descansará depois de passar três dias em Jacarta.

A Indonésia é uma parada estratégia da viagem do rei Salman, que busca fontes para diversificar a economia do país, duramente afetada por sua dependência do petróleo.

“É uma visita histórica para nós”, declarou o secretário de gabinete da Indonésia, Pramono Anung. Indonésia e Arábia Saudita devem anunciar ainda nesta quarta-feira a assinatura de vários acordos econômicos e de cooperação em áreas como segurança, saúde e educação. / AFP