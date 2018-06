Relatório da ONU mostra que armas brasileiras violaram embargo imposto à Costa do Marfim

Relatório do Conselho de Segurança da ONU, divulgado em outubro, mostra que armas não letais fabricadas no Brasil pela empresa Condor foram encontradas na Costa do Marfim, violando embargo imposto ao país pelo Conselho de Segurança.

Segundo a investigação conduzida pelo órgão máximo das Nações Unidas, o equipamento fabricado no Rio de Janeiro foi vendido a Burkina Fasso, que o repassou ao governo marfinense.

Leia a

Documento íntegra do relatório da ONU PDF

(em inglês).

Veja abaixo as páginas do relatório que detalham o armamento brasileiro: