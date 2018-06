Republicano Ted Cruz ensina como fritar bacon no cano de fuzil

WASHINGTON – Como um candidato republicano se destaca dos outros 16 que disputam a indicação para concorrer à Casa Branca? A três dias de seu primeiro debate, Ted Cruz decidiu fritar bacon no cano de um fuzil.

Enfrentando um campo republicano lotado de adversários, principalmente um onipresente e enérgico Donald Trump engolindo a atenção de todas as câmeras com suas declarações polêmicas, os republicanos estão ficando sem opções para conseguir destaque junto ao eleitorado.

Em um vídeo de um minuto divulgado nesta segunda-feira, 3, o senador do Texas, de 44 anos, decidiu não abordar assuntos políticos.

“Existem poucas coisas de que eu gosto mais do que, nos finais de semana, fazer o café da manhã com a minha família. É claro que, no Texas, nós fritamos o bacon de uma forma um pouco diferente”, ele disse enquanto, ao fundo, tocava uma música que poderia fazer parte da abertura de um filme de ação.

Veja o vídeo de Ted Cruz com o fuzil:

O vídeo mostra, então, o candidato conservador enrolando uma fatia de bacon no cano de um rifle e cobrindo-a com uma folha de alumínio, antes de esvaziar dois pentes de munição em uma sequência de tiros, mirando em um alvo de treinamento.

“Tem gordura escorrendo”, comenta Cruz, satisfeito porque a arma esquentou o suficiente para cozinhar o bacon.

No final do vídeo, Ted pega um pedaço de bacon com um garfo de plástico e come. “Bacon de fuzil”, diz ele, rindo.

Ted Cruz não é o único candidato republicano a divulgar um vídeo esquisito dias antes do primeiro debate televisionado, na quinta-feira.

O senador Rand Paul, para citar apenas um exemplo, recentemente tentou conseguir alguma atenção com um vídeo no qual ele usa uma motosserra em um código fiscal americano de 70 mil páginas. / AFP

Veja o vídeo de Rand Paul com a motosserra: