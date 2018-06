Rússia comemora 69.º aniversário do Dia da Vitória

A Rússia comemora nesta sexta-feira, 9, o 69.º aniversário do Dia da Vitória sobre a Alemanha nazista. O presidente Vladimir Putin esteve presente no desfile militar na Praça Vermelha e lembrou da batalha de Stalingrado e do cerco a Leningrado.

Em seguida, o líder russo viajou para a Crimeia, em sua primeira viagem ao território que pertencia à Ucrânia e foi anexado pela Rússia no dia 21 de março.

Putin comandará a parada militar na baía da cidade, base da Frota russa do Mar Negro, depositará um ramo de flores no monumento aos heróis da defesa da cidade e se reunirá com os veteranos da guerra.

Veja imagens:

[galeria id=10921]