Saiba o que muda sob o ‘Trumpcare’

1.Quais são os principais pontos do projeto aprovado?

O plano reduz substancialmente os subsídios do Obamacare para quem faz seguro por meio de seguradoras criadas pela lei. O projeto vai também eliminar impostos que Obama criou para ajudar a cobrir custos com o sistema, mas não acaba com a exigência de que a maioria dos americanos faça seguro-saúde.

2.O que muda para quem tem doenças preexistentes?

O chamado “Trumpcare” permite que os Estados obtenham uma licença que lhes autoriza a cobrar mais de portadores de doenças preexistentes. Parte dos especialistas prevê que o resultado será um aumento acentuado dos preços de planos para essas pessoas.

3. Quais as implicações orçamentárias das mudanças?

Segundo estimativa do Escritório de Orçamento do Congresso, o projeto reduziria o déficit federal em US$ 150 bilhões entre 2017 e 2016. Também resultaria em menos 24 milhões de americanos segurados em 2026.

4.Qual é a possibilidade de aprovação no Senado?

Ainda está incerto. Antes mesmo de o Senado votar o projeto, ele deverá ser examinado por uma equipe encarregada da avaliação preliminar para assegurar que esteja de acordo com as regras que autorizam a tramitação.