Saiba quem são os candidatos em Taiwan

ERIC CHU

Eric Chu, de 54 anos, foi eleito prefeito de Nova Taipé em novembro de 2010, quando derrotou a candidata do Partido Democrático Progressista,Tsai Ing-wen. Foi nomeado presidente do partido Kuomintang em janeiro de 2015 depois de o chefe de Estado, Ma Ying-jeou, deixar o posto. Em outubro, Chu foi escolhido candidato do Kuomintang à presidência de Taiwan, em substituição a Hung Hsiu-chu, e se afastou temporariamente do cargo de prefeito para realizar a campanha. Ele nasceu em uma família de políticos com fortes laços com o Kuomintang. Formou-se na Universidade Nacional de Taiwan e fez pós-graduação na Universidade de Nova York. Foi professor, deputado, magistrado no Condado de Taoyuan e vice-primeiro-ministro.

TSAI ING-WEN

Tsai Ing-wen, de 59 anos, é presidente do opositor Partido Democrático progressista. Ela é apontada como a candidata favorita e pode se tornar a primeira mulher a presidir Taiwan. Em 2012, candidatou-se à presidência pelo DPP, mas foi derrotada por Ma Ying-jeou, do Kuomintang, que se reelegeu para um segundo e último mandato. Ela também concorreu à prefeitura de Nova Taipé, em novembro de 2010, mas foi derrotada pelo candidato do Kuomintang, Eric Chu. Estudou na Universidade Nacional de Taiwan, mestrado na Faculdade de Direito da Universidade Cornell, nos EUA, e doutorado na Faculdade de Economia de Londres. Foi vice-primeira-ministra entre janeiro de 2006 e maio de 2007.