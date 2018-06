Saída de Reino Unido da União Europeia pode causar fim de Game of Thrones

A decisão dos britânicos de sair da União Europeia (UE), concretizada no referendo histórico realizado na quinta-feira, preocupa o universo cinematográfico europeu e, mais ainda, os fãs do seriado Game of Thrones.

Segundo a revista americana Foreign Policy, com a saída do bloco europeu, produção da famosa série da HBO pode ficar mais difícil e mais cara de ser produzida, abrindo possibilidade para que o programa chegue ao fim.

Game of Thrones conta com a ajuda financeira do Fundo de Desenvolvimento Regional Europeu da UE para ser produzido. O Brexit pode fazer com que a emissora tenha que procurar parceiros para ajudar a custear a produção, pois os produtores não poderiam mais fazer uso desses fundos.

Até o momento, a HBO não quis comentar uma possível consequência do Brexit em um de seus maiores sucessos, que tem locações na Espanha, Croácia, Malta e Irlanda do Norte.

A Northern Ireland Screen, agência cinematográfica nacional da Irlanda do Norte, também não quis se pronunciar sobre o assunto.

A publicação ainda destaca que Game of Thrones não seria a única produção ameaçada. Projetos britânicos para televisão e cinema receberam cerca de US$ 32 milhões nos últimos sete anos de organizações como Creative Europe, que concede dinheiro para projetos culturais, como os premiados Carol, Brooklyn e Amy, documentário sobre a vida da cantora Amy Winehouse.