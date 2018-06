‘Selma’ conta luta dos afro-americanos por direitos civis

O longa-metragem “Selma – Uma Luta pela Igualdade”, Lançado em 2014 nos Estados Unidos, estreia no Brasil no dia 5 de fevereiro. O filme, dirigido pela negra Ava DuVernay e indicado ao Oscar de melhor filme, retrata a história das marchas históricas no ano de 1965 entre a cidade de Selma, no interior do Alabama, e Montgomery, capital do Estado, em busca de direitos eleitorais iguais para a comunidade afro-americana e lideradas por pessoas como Martin Luther King Jr.

Entre as muitas cenas de agressões polícia, da Ku Klux Klan e dos defensores da supremacia branca recriadas pelo longa está a vivida por John Lewis, no dia 7 de março de 1965. Lewis estava à frente de 600 pessoas em uma das marchas. Na ponte Edmund Pettus, foram recebidos com bombas de gás lacrimogêneo e golpes de cassetete desferidos pela polícia do Alabama, em um episódio batizado de “domingo sangrento”.

Veja abaixo o trailer do longa-metragem: