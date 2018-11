Senhora de 101 anos confunde Angela Merkel com mulher de Macron

PARIS – Uma senhora que completava 101 anos confundiu a chanceler alemã, Angela Merkel, com a mulher do presidente francês, Emmanuel Macron, durante um evento em homenagem aos mortos da 1ª Guerra no Dia do Armistício, em 11 de novembro.

“Você é a senhora Macron?”, ela perguntou, duas vezes, conforme mostra um vídeo exibido pela rede BBC.

As imagens mostram a senhora emocionada de encontrar o presidente francês. “Senhor Macron? Impossível. Ver você aqui e poder apertar a mão do presidente da França, isso é fantástico”. Em seguida, a senhora se volta para Merkel e pergunta se ela é a mulher de Macron. A chanceler alemã responde que não.

A mulher do presidente francês é Brigitte Macron, com 65 anos de idade e 24 anos mais velha que o marido. Ela foi professora de Macron no colégio quando tinha 39 anos.

“Quando tinha 17 anos, Emmanuel me disse ‘faça o que você fizer, eu vou me casar com você!”, contou a hoje primeira-dama da França à revista Paris Match em abril de 2017.

Durante a campanha eleitoral francesa, Brigitte foi alvo de críticas da adversária de Macron Marine Le Pen, candidata derrotada da extrema direita francesa. Macron foi eleito em maio de 2017 com 66%.