Sequência de vídeos mostra explosão e estragos na China

PEQUIM – A explosão que atingiu uma área industrial da cidade portuária de Tianjin, nordeste da China, na noite da quarta-feira 12 deixou ao menos 50 mortos, segundo a imprensa local. Centenas de pessoas ficaram feridas no acidente que aconteceu em um terminal de contêineres que armazenavam produtos inflamáveis. “Pensei que era um terremoto, então desci correndo as escadas descalça”, disse uma moradora da região, cuja casa está localizada a quilômetros do local da explosão.

O Departamento de Bombeiros de Tianjin afirmou que o incêndio começou na noite de quarta-feira e que ocorreram duas grandes explosões com 30 segundos de diferença, seguidas de outras menores.

O Centro de Redes de Terremotos da China afirmou que a segunda explosão, que causou maiores danos, foi equivalente a uma provocada por 21 toneladas de explosivos TNT (trinitrotolueno). Segundo informações das autoridades locais e relatos de moradores, as explosões destruíram janelas e portas, sacudiram edifícios e fizeram com que as pessoas saíssem correndo pelas ruas.

As causas das explosões ainda são desconhecidas, mas há dúvidas sobre se os materiais explosivos eram armazenados corretamente.