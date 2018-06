Shimon Peres ‘compartilha a paz’ no Facebook

(Texto atualizado às 20h51) O presidente de Israel, Shimon Peres, é mais uma importante figura do cenário internacional a cair nas redes sociais. No último domingo, um vídeo foi publicado na conta oficial de Peres no YouTube. Intitulado “Be My Friend for Peace” (“Seja meu amigo pela paz”, em tradução livre), o vídeo promove a página oficial do presidente no Facebook.

O filme, bem humorado, já foi visto por quase 100 mil pessoas em apenas cinco dias. A página no Facebook tem mais de 40 mil seguidores na versão internacional, em inglês. A israelense, em hebraico, tem mais de 16 mil.

Com trilha sonora eletrônica do músico e jornalista israelense Noy Alooshe, o vídeo tem imagens do presidente se reunindo com outros nomes de peso da política internacional, como a secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, o presidente americano, Barack Obama, o ex-líder palestino Yasser Arafat, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, e o ex-presidente Lula, entre outros.

Ele ainda aparece no vídeo de 2 minutos e meio ao lado de celebridades do entretenimento e dos esportes – como Ronaldo, jogadores do Real Madrid e atores de Hollywood. Nas imagens, muitas delas feitas na residência oficial da presidência, em Jerusalém, Peres convida o público a juntar-se à causa – basta “curtir” a página, soltar a voz e “mudar o mundo”.

Músico. Alooshe, que assina a trilha do vídeo, ficou famoso há cerca de um ano, quando fez uma mixagem em que mostrava o ex-ditador líbio, Muamar Kadafi, durante um discurso feito na época. O vídeo, chamado “Zenga Zenga”, acabou virando uma espécie de hino da oposição líbia. O vídeo usa trechos do discurso de Kadafi, em que ele prometia lutar “polegada por polegada, casa por casa, rua por rua”.