Sintonia entre Obama e premiê dinamarquesa causa mal-estar

[galeria id=8697]

A sintonia e descontração entre o presidente Barack Obama e a primeira-ministra da Dinamarca, Helle Torning-Schimidt, teve repercussão duplamente negativa na terça-feira, 10, na tribuna de honra do Soccer City.

Nas redes sociais como o Twitter e o Facebook, a atitude de Obama foi criticada por internautas, que a consideraram um desrespeito tanto a aparente piada compartilhada com a premiê europeia quanto a ‘selfie’ tirada ao lado do primeiro-ministro Britânico, David Cameron, e de Helle – todos bem sorridentes.

Diariamente, milhões de ‘selfies’ – do inglês “selfportrait”, autorretrato – aparecem em redes sociais como Instagram, Facebook e Twitter. O fenômeno cresceu tanto, que a palavra foi escolhida o verbete do ano pelo dicionário britânico Oxford.

A primeira-dama Michelle Obama também transpareceu algum incômodo. Em uma sequência de fotos (veja acima), enquanto Obama ri ao lado de Helle a primeira-dama mantém o rosto fechado a aparenta olhar para o horizonte.

Segundo o jornal britânico The Telegraph, há ainda imagens, supostamente registradas depois do momento de descontração, que mostrariam Michele sentada entre Obama e a primeira-ministra da Dinamarca, mas também uma conversaem tom mais amistoso entre as duas.

A premiê dinamarquesa é casada com Stephen Kinnock, filho do ex-líder do partido trabalhista britânico, Neil Kinnock. No ano passado, durante uma investigação fiscal, ela negou rumores de que seu marido seria gay.