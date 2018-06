Snowden tem um novo emprego na Rússia

MOSCOU – O ex-prestador de serviço da Agência de Segurança Nacional dos EUA (NSA) Edward Snowden terá um novo emprego na Rússia, onde está asilado. Ele foi contratado por um site russo para começar a trabalhar em novembro, disse nesta quinta-feira, 31, o advogado dele, Anatoly Kucherena, citado pela agência de notícias estatal russa RIA.

Snowden recebeu asilo no país após divulgar documentos secretos mostrando o monitoramento dos EUA de comunicações telefônicas e digitais de milhões de pessoas no mundo todo. O nome do site onde o americano irá trabalhar não foi divulgado “por razões de segurança”.

A localização de Snowden dentro da Rússia não foi revelada e desde julho ele apareceu apenas em algumas fotos e em registros em vídeo de uma reunião que teve neste mês com ex-funcionários de segurança nacional dos EUA que apoiam sua causa. Washington desejava que Snowden fosse repatriado para ser julgado por traição. O asilo, concedido no começo de agosto, poderá ser renovado anualmente.

Segundo Kucherena, Snowden leva uma vida relativamente normal, diante das circunstâncias. Nesta quinta-feira, o site de um tabloide russo publicou uma foto (imagem acima) dizendo ser de Snowden durante um passeio de barco em Moscou. Antes, o mesmo site havia publicado uma foto de um homem que parecia ser Snowden, empurrando um carrinho de supermercado em um estacionamento./ REUTERS