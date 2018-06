Stones jantam com Macri antes de deixar Argentina

BUENOS AIRES – O presidente argentino Mauricio Macri recebeu para um jantar em sua casa de campo na noite de domingo os Rolling Stones, que se apresentaram 3 vezes em 10 dias no país. O empresário de 57 anos, que assumiu a Casa Rosada em 10 de dezembro, publicou em sua conta no Facebook uma foto com os quatro músicos, ao lado de sua mulher, Juliana Awada, e sua filha Antonia, de 6 anos. Em uma das três imagens divulgadas pela assessoria presidencial, Richards dá o dedo indicador da mão direita à menina. Com a esquerda, segura um copo.

“Obrigado Mick (Jagger), Keith (Richards), Ron (Wood) e Charlie (Watts) por visitarem a Argentina, o país mais stone do mundo. Esperamos que voltem logo”, escreveu Macri. O post deu origem a uma batalha virtual entre kirchneristas e macristas, que em 4 horas fizeram 3 mil comentários.

Internautas governistas defendiam o direito de Macri de se divertir. O opositores acusavam o presidente de ter tempo para os artistas, mas não para receber as Avós da Praça de Maio, grupo que trabalha pela recuperação de filhos de desaparecidos durante a última ditadura (1976-1983). Representantes lideradas por Estela de Carlotto reuniram-se há duas semanas com o chefe de gabinete, Marcos Peña, porque o líder não tinha espaço na agenda. As “Avós” apoiaram a candidatura do kirchnerista Daniel Scioli, derrotado por Macri, que esteve no primeiro show dos Stones na Argentina, no dia 7.

Em entrevistas dadas quando era prefeito de Buenos Aires, Macri disse gostar de músicas que lhe permitam dançar. Um passo semelhante ao de um caranguejo tornou-se marca de sua campanha. Em festas particulares, ele costuma imitar Freddie Mercury. Em seu casamento com Juliana, em 2010, aspirou o bigode postiço com que se apresentava.

Os Stones se apresentam no Uruguai nesta quarta-feira, 17. No domingo, 20, fazem o primeiro show no Brasil, no Maracanã. Nos dias 24 e 27, tocam em São Paulo, e no dia 2 de março, em Porto Alegre. /Rodrigo Cavalheiro – CORRESPONDENTE/BUENOS AIRES