[galeria id=9215]

ROMA – Artista pop coloca um “superpapa” em Roma. Uma grande pintura surgiu em um edifício perto do Vaticano e mostra o papa Francisco levantando voo, com seu punho direito cerrado, na clássica posição do Super-Homem.

Sua capa branca e sua cruz tremulam ao vento e em sua mão esquerda o papa carrega uma valise preta com a inscrição “valores”. Um cachecol vermelho e azul, as cores do San Lorenzo, time argentino de futebol para o qual o papa torce, escapa da valise.

A obra de arte, que foi colada à parede, é do artista italiano Mauro Pallotta e está perto da Praça São Pedro. Muitas pessoas param ao lado da imagem e imitam a pose do “superpapa” para tirar fotografias./ REUTERS