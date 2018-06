Terceiro pedaço do bolo de casamento da princesa Diana é leiloado

Um terceiro pedaço do bolo de frutas que foi servido no casamento da princesa Diana com o príncipe Charles, realizado no dia 29 de julho de 1981, foi leiloado na quinta-feira por US$ 1.375.

O doce vem acompanhado de uma caixa de papelão com o emblema da família real e letras prateadas com a indicação “Palácio de Buckingham / 29 de julho de 1981”.

O bolo é envolto em pequenos panos confeccionados na época e traz um cartão em que se lê “Com os melhores desejos de Suas Altezas Reais / Príncipe e Princesa de Gales”.

Segundo a casa de leilões Nate D. Sanders, em Los Angeles, o produto está em “ótimas condições”.

Outras duas fatias haviam sido leiloadas pelo mesmo valor, uma delas em 2012, arrebatada pelo mesmo valor.