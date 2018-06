Tipos de punições contra o Irã

Sanções contra a república islâmica foram implementadas, desde os anos 80, pelo envolvimento em vários assuntos polêmicos

– Programa nuclear

O Irã esteve desde 2011 sob sanções dos EUA e da União Europeia que impediram o acesso a US$ 100 bilhões em ativos no exterior e excluíram o país do sistema financeiro internacional. As restrições caíram no sábado

– Mísseis balísticos

Em vigor desde 2006, a proibição de venda de mísseis balísticos e armas a Teerã por membros da ONU continuará em vigor por mais 8 e 5 anos, respectivamente

– Terrorismo

Desde 1984, Teerã está na lista dos países que patrocinam o terrorismo elaborada pelo Departamento de Estado dos EUA

– Direitos humanos

Por decreto, presidentes americanos sancionaram o Irã pelo menos 3 vezes desde 2005 por “abusos de direitos humanos”. Esses embargos não mudaram