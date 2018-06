Tom Hanks envia máquina de café para ‘ajudar cobertura’ de jornalistas na Casa Branca

O ator Tom Hanks enviou uma máquina de café expresso para a equipe de jornalistas na Casa Branca ter uma força a mais na “luta pela verdade”. Segundo o jornal The Guardian, essa não é a primeira vez que o ator envia uma máquina de café endereçada à Casa Branca. Em 2004, quando o republicano George W. Bush era presidente, Tom Hanks enviou o presente.

Em 2010, o ator comprou uma nova máquina ao descobrir que o presente de 2004 estava em más condições após uso excessivo. “Sabe, vocês devem limpá-la após o uso”, escreveu na ocasião.

Mas agora, a máquina foi acompanhada de outra nota, escrita em uma das máquinas de escrever que o ator coleciona, com o recado: “Para a equipe que cobre a Casa Branca. Continuem a boa luta pela verdade, Justiça e o jeito americano de vida. Especialmente para a parte da verdade.”

BREAKING: White House press corps receives brand-new espresso machine from @tomhanks. Come for the coffee... stay for his note. 👇 pic.twitter.com/cirbLKHEt0