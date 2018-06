Pelo menos 18 pessoas morreram após a passagem de tornados pelo centro-sul dos Estados Unidos nesta segunda-feira, 28. As mortes ocorreram nos Estados de Iowa, Arkansas e Oklahoma. De acordo com o Departamento de Gestão de Emergências do Arkansas, pelo menos dez pessoas morreram no Condado Faulkner, onde os ventos de até 160 km/h devastaram as localidades de Mayflower e Vilonia, situadas ao norte de Little Rock.

Veja imagens:

[galeria id=10781]