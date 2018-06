Traje do Homem de Ferro deve virar realidade em 2018

Na série de filmes do Homem de Ferro, o Exército americano cresce os olhos para o uniforme de combate criado por Tony Stark. Na vida real, a a criação de um traje para operações de elite já é um projeto em andamento.

O Exército americano discute com companhias de fornecimento militar e até de trajes esportivos o desenvolvimento de um equipamento chamado informalmente de “traje do homem de ferro”, segundo publicou a revista Foreign Policy.

O projeto foi discutido com empresas como a Lockheed Martin, Boeing, Adidas e Nike, além de start usps especializadas em robótica.. O traje poderia aumentar a força dos soldados, contar com radares e sensores que respondem a um comando mental e um exoesqueleto líquido.

A lista de colaboradores foi divulgada no site do projeto, conhecido como Talos (Traje de Ataque Tático Leve, na sigla em inglês. O objetivo é ter protótipos do equipamento em junho. Estimativas do Pentágono apontam que ele pode ser usado em combate já em 2018.