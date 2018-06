Trump compartilha meme em que aparece ofuscando Obama

WASHINGTON – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, compartilhou em sua conta no Twitter, nesta quarta-feira, 24, um meme com uma sequência de fotos em que aparece ofuscando seu antecessor, Barack Obama, acompanhadas pela mensagem “o melhor eclipse de todos os tempos”.

A montagem original foi publicada na rede social na manhã desta quarta-feira por Jerry Travone, que se descreve no microblog como um “ator do YouTube e viciado político”, além de “orgulhoso apoiador de Trump” e ativista “contra o liberalismo”.

Até o começo da tarde, a imagem acumulava mais de 17 mil comentários, 15 mil compartilhamentos e 39 mil curtidas. Trump compartilhou a montagem após observar na segunda-feira o eclipse solar total, que cruzou o país de costa a costa.

O tuíte do governante foi postado em meio a uma onda de reprovações a ele, após seus controvertidos comentários sobre a supremacia branca. Trump acusou os “dois grupos” – antirracistas e neonazistas – dos incidentes violentos ocorridos em Charlottesville, na Virgínia, há mais de uma semana e onde uma jovem morreu ao ser atropelada por um neonazista.

Em julho, Trump já havia sido duramente criticado depois de compartilhar na mesma rede social uma montagem em vídeo contra a rede CNN. Na sequência de imagens, ele próprio aparece surrando um indivíduo cuja cabeça foi substituída, pela logomarca da emissora. O conteúdo surgiu inicialmente em um perfil racista no microblog.

Além disso, pesquisa divulgada janeiro pela Universidade de Quinnipiac, em Connecticut, revelou que 64% dos eleitores dos Estados Unidos desejavam que Trump deixasse de usar sua conta no Twitter. Este porcentual subia até 71% entre os indagados entre 18 e 34 anos. E apenas 32% dos entrevistados – 26% entre os mais jovens – tinham uma imagem positiva dos seguidores do presidente nessa rede social. / COM EFE